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В Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении Луценко и Климкина

Сегодня, 18:36
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В Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении Луценко и Климкина - фото

НВ

В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, а также о назначении на должность главы МИД Вадима Пристайко.

Проекты постановлений внесены на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским. Документы направлены на рассмотрение профильным комитетам — комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и комитету по иностранным делам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

Генпрокурор Юрий Луценко отказался сразу идти в отставку, заявив, что уйдет с должности после проведения досрочных парламентских выборов.

11 июня Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Павел Климкин заявил о решении уйти в отставку накануне инаугурации Зеленского. Он объявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.

6 июня Верховная Рада не поддержала отставку Климкина с поста министра иностранных дел.

Теги:   Павел Климкин Генпрокуратура Украины Юрий Луценко Верховная Рада Владимир Зеленский

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