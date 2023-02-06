В Раде зарегистрировали представление премьера о назначении Клименко главой МВД 6 февраля, 18:08 Игорь Клименко (Фото:Національна поліція України / Facebook)

В Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д. А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины», — пишет он.

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В данный момент Клименко занимает должность исполняющего обязанности министра.

Ранее в этот день глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ.

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