В Раде зарегистрировали представление премьера о назначении Клименко главой МВД
Игорь Клименко (Фото:Національна поліція України / Facebook)
В Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д. А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины», — пишет он.
В данный момент Клименко занимает должность исполняющего обязанности министра.
Ранее в этот день глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ.
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