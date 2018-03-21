В Раде установили рентген-оборудование для проверки вещей нардепов

В среду, 21 марта, народные депутаты начали проходить через рамки металлоискателей, установленные в холле Верховной Рады.

Как сообщает Укринформ, там также установили рентген-оборудование Рапискан для сканирования вещей парламентариев.

В случае обнаружения оружия нардепы должны сдать его в сейфы.

По состоянию на 9:50 утра через рентген на пропустил свои вещи ни один народный депутат.

Напомним, 20 марта Верховная Рада приняла закон, запрещающий народным депутатам и другим служащим заходить в здания, которые находятся под государственной охраной, с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала террористический акт в стенах парламента с использованием боевых гранат и минометов.

В то же время заместитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от взаимопомощи Семен Семенченко считает такой запрет надуманным. В интервью НВ он подчеркнул, что ни разу не видел, чтобы народные избранники заносили оружие в здание парламента.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что существенная часть народных депутатов ходит в парламент с оружием.

По данным заместителя главы украинского парламента Оксаны Сыроид, несколько десятков нардепов владеют огнестрельным оружием.