В Раде установили рентген-оборудование для проверки вещей нардепов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Народных избранников обязали проходить через рамки металлоискателей
Фото: Юрий Смирнов / Facebook

Народных избранников обязали проходить через рамки металлоискателей

В среду, 21 марта, народные депутаты начали проходить через рамки металлоискателей, установленные в холле Верховной Рады.

Как сообщает Укринформ, там также установили рентген-оборудование Рапискан для сканирования вещей парламентариев.

В случае обнаружения оружия нардепы должны сдать его в сейфы.

По состоянию на 9:50 утра через рентген на пропустил свои вещи ни один народный депутат.

Напомним, 20 марта Верховная Рада приняла закон, запрещающий народным депутатам и другим служащим заходить в здания, которые находятся под государственной охраной, с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала террористический акт в стенах парламента с использованием боевых гранат и минометов.

В то же время заместитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от взаимопомощи Семен Семенченко считает такой запрет надуманным. В интервью НВ он подчеркнул, что ни разу не видел, чтобы народные избранники заносили оружие в здание парламента.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что существенная часть народных депутатов ходит в парламент с оружием.

По данным заместителя главы украинского парламента Оксаны Сыроид, несколько десятков нардепов владеют огнестрельным оружием.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове