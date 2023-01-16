В Раде собирают подписи за увольнение Арестовича из-за его заявлений об ударе РФ по Днепру — депутат 16 января, 16:50 Депутаты также направили обращение по поводу высказываний Алексея Арестовича в СБУ (Фото:alexey.arestovich/Instagram)

В Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение советника Офиса президента Алексея Арестовича, после его скандальных заявлений об уничтожении РФ многоквартирного дома в Днепре.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, ОПУ должен сделать официальное заявление о том, что «фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой».

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«Также было направлено депутатское обращение к главе СБУ. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — то, что отвечает критериям государственной измены», — написал нардеп у себя в Telegram-канале.

Комментируя удар РФ по Днепру, жертвами которого стали около 40 человек, а еще более 70 пострадали, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО.

Его слова сразу же подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

В связи с этим Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.



