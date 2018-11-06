В Раде создали следственную комиссию для расследования нападений на Гандзюк и других активистов

Депутаты Верховной Рады создали временную следственную комиссию для проведения расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

#Рада8 приняла Постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов" ???? https://t.co/jPzjImbx6D pic.twitter.com/799VowyJKv - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 6 ноября 2018 г.

Комиссия будет состоять из 18 народных депутатов. Возглавит ее внефракционный народный депутат Борислав Береза, его заместителем станет нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Алексеев.

Срок деятельности ВСК и срок представления им отчета о проделанной работе - три месяца со дня ее образования.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющая обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых ( непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.