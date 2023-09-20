Шуфрич останется участником комитета по вопросам свободы слова 20 сентября, 12:28 Нестор Шуфрич в зале суда, 15 сентября (Фото:Стас Юрченко / Ґрати)

Подозреваемый в государственной измене Нестор Шуфрич останется членом комитета по вопросам свободы слова, однако будет снят с должности его председателя.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что комитет по вопросам регламента рассмотрел постановление о снятии Шуфрича с должности главы комитета по вопросам свободы слова.



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Железняк отметил, что согласно решению, Шуфрич останется просто членом комитета, поскольку для его существования комитету нужно как минимум три человека.



Кроме того, он добавил, что временно возглавлять комитет будет нардеп от фракции Слуга народа Евгений Брагарь.



Голосование за отзыв Шуфрича с должности состоится уже сегодня.

Ранее на сайте Верховной Рады было опубликовано постановление, по которому народные депутаты планировали отозвать Шуфрича с должности главы парламентского комитета по вопросам свободы слова.

15 сентября СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.

Дома у него нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ, а также «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей, который в частности содержал подпись кума Путина Виктора Медведчука.

Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене.

В тот же день Печерский райсуд отправил нардепа под арест на два месяца без права внесения залога.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, экс-нардепом и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем.



В СБУ подтвердили, что, по материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задания, в частности, занимался «подрывной деятельностью в информационной сфере».

ГБР в июле 2022 года сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу. УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения.