В Раде предложили ввести ответственность за фейки

Глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов предложил разработать и принять законопроект о введении ответственности за распространение недостоверной информации.

"Я призываю нас разработать и принять законопроект о противодействии фейкам", - сказал он на согласительном совете в парламенте, передает Громадське.

Он обосновал необходимость этого закона тем, что Россия использует фейки в информационной войне против Украины, и их количество со временем будет только увеличиваться.

Напомним, вечером 13 января грузинский телеканал Рустави 2 сообщил, что получил в свое распоряжение обращение авторства президента Украины Петра Порошенко в ФСБ России, в котором он обещает не вести антироссийскую деятельность и соблюдать российские законы. Согласно сообщению издания, Порошенко написал это заявление 3 февраля 2007 года, когда, будучи народным депутатам, не смог попасть на территорию РФ.

Администрация президента Украины сообщила, что это заявление является "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным спецслужбой России".