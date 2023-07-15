В Раде предлагают внести в законодательство определение депортированного и принудительно перемещенного ребенка

15 июля, 17:44
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Нардепы предлагают законодательно закрепить определение депортированного и принудительно перемещенного ребенка (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Нардепы предлагают законодательно закрепить определение депортированного и принудительно перемещенного ребенка (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Группа нардепов предлагает Верховной Раде законодательно закрепить определение депортированного и принудительно перемещенного ребенка.

Соответствующий законопроект № 9495 зарегистрировали в парламенте 13 июля.

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Документ предлагает изменения в закон Об охране детства, предусматривающие определение депортированного и принудительно перемещенного ребенка, а также порядок возвращения их на подконтрольные территории Украины.

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Соавторами выступили нардепы из разных фракций и групп, в частности, Татьяна Скрипка и Евгения Кравчук (обе из Слуги народа), Ирина Констанкевич (За будущее), Владимир Вятрович и Ростислав Павленко (оба из Европейской солидарности).

Вот какие определения они предлагают внести в закон:

  • Депортация ребенка — это противозаконное (незаконное) перемещение, с применением насилия или без него, государством, признанным государством-агрессором, ребенка путем выселения и/или других действий, в том числе при отсутствии осознанного мнения ребенка и его законных представителей относительно его перемещения с территории Украины, на которой он законно находится, на территорию государства-агрессора или на территорию его союзников при отсутствии оснований, предусмотренных законами Украины и допускаемых международным правом.
  • Принудительное перемещение ребенка — перемещение государством-агрессором ребенка, который на законных основаниях находится на территории Украины, путем выселения, переселения и/или других действий с применением насилия или без него, в том числе при отсутствии осознанного выбора ребенка и его законных представителей о ее перемещении в пределах временно оккупированных территорий Украины при отсутствии оснований.
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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Украина также расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Геноцид Дети депортация Война России против Украины Дети войны

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