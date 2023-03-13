В Раде предлагают определить политический режим России как рашизм

13 марта, 19:20
Поделиться:
Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

Нардепы предлагают определить политический режим Российской Федерации как рашизм и осудить его идеологические основы как человеконенавистничество.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 9101.

Так, в Верховную Раду внесли проект постановления о заявлении парламента Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических.

Видео дня

Читайте также:
«Арестовичи, ОПЗЖ — это не об Украине». Что делать со ставленниками Кремля — Давыдюк в эмоциональном интервью NV после атаки на Днепр

Сейчас на сайте нет текст самого заявления.

Рашизм — это сочетание слов и фашизм, то есть российский фашизм.

В одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «то, что делает Россия, это не просто нацизм, а рашизм, это новое понятие будет в учебниках по истории».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Война России против Украины рашизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X