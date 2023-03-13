В Раде предлагают определить политический режим России как рашизм
Верховная Рада (Фото:NV)
Нардепы предлагают определить политический режим Российской Федерации как рашизм и осудить его идеологические основы как человеконенавистничество.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 9101.
Так, в Верховную Раду внесли проект постановления о заявлении парламента Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических.
Сейчас на сайте нет текст самого заявления.
Рашизм — это сочетание слов и фашизм, то есть российский фашизм.
В одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «то, что делает Россия, это не просто нацизм, а рашизм, это новое понятие будет в учебниках по истории».