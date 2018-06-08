В Раде подрались нардепы из-за скандальных высказываний Мураева о Сенцове

В Верховной Раде произошла стычка между народными депутатами Юрием Березой от Народного фронта и Александром Долженковым от Оппозиционного блока.

Как сообщает Униан, драка произошла из-за высказываний нардепа Евгения Мураева об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Во время выступления с трибуны Рады вице-спикер Ирина Геращенко потребовала от Мураева извинений за то, что он назвал режиссера террористом. Она подчеркнула, что Мураева привел в парламент Оппоблок.

В ответ на это Долженков начал кричать с места, что нардеп не является членом фракции Оппозиционного блока и не избирался по списку партии.

На это отреагировал нардеп Береза. Он поднялся со своего места и со словами "Что ты лаешь?" подбежал к Долженкову и ударил его несколько раз"

Их разняли парламентарии.

Ранее Мураев назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский отреагировал на скандальное заявление Мураева. На пленарном заседании парламента он обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против нардепа.

Это не первое скандальное заявление Мураева. В конце прошлого года он спровоцировал скандал в прямом эфире, назвав Революцию Достоинства "госпереворотом".

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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 26-й день.