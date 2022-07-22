До конца года Верховная Рада примет законы, необходимые для старта переговоров о вступлении в ЕС — Стефанчук

22 июля, 17:44
До конца года парламент примет законы, необходимые для старта переговоров о вступлении в ЕС (Фото:НВ)

До конца года парламент примет законы, необходимые для старта переговоров о вступлении в ЕС (Фото:НВ)

До конца года Верховная Рада примет законы, необходимые для старта переговоров по вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

По его словам, основная активность по евроинтеграционному треку в сессионном зале начнется в сентябре.

«Мы четко знаем, как нам выполнить семь требований, которые получила Украина почти месяц назад. Верховная Рада готовит необходимый перечень законопроектов», — заявил он.

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Стефанчук добавил, что речь идет о реформе Конституционного Суда — нужно ввести конкурсную систему отбора.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=458765352736975&set=a.341455371134641

«Мы должны интегрировать международные стандарты в вопросе борьбы с отмыванием средств, внести изменения в закон об олигархах и т.д. Парламент находится в тесном сотрудничестве с Офисом президента Украины, Кабинетом министров Украины и европейскими парламентами", - заявил он. 

Стефанчук добавил, что важно потом не переголосовать. 

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В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Верховная Рада Руслан Стефанчук

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