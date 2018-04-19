В Раде хотят ввести уголовную ответственность за информацию, подрывающую обороноспособность Украины: подробности

Инициатива главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского о введении уголовной ответственности за распространение неправдивой информации, которая подрывает обороноспособность Украины, может усложнить работу журналистов и привести к росту самоцензуры. Подобные изменения в законодательстве будут напоминать инициативы Януковича. Об этом в комментарии Радио НВ заявила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. По ее словам, прозрачность в закупках наоборот поможет в борьбе с коррупцией.

"Инициатива нас удивила и напомнила времена Януковича, когда депутаты предлагали ввести уголовную ответственность за клевету. Очень странно выглядит формулировка "подрыв обороноспособности". Это может быть что угодно, даже критика самого Пашинского тоже может считаться подрывом обороноспособности. Я не понимаю, почему обнародованные цены на танки подрывают обороноспособность", - комментирует Романюк.

Она также отметила, что подобные ситуации нужно решать в суде, но вводить уголовную ответственность для журналистов - неприемлемо.

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С инициативой ввести уголовную ответственность для журналистов, пишущих о коррупции в оборонной сфере, накануне выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Об этом он заявил на заседании комитета по нацбезопасности, где обсуждали публикацию в еженедельнике Новое время, в котором говорилось о злоупотреблениях во время закупок в сфере обороны.

Пашинский так прокомментировал работу журналистов: "Находятся ФСБ-шные или другие аферисты, которые используют наших журналистов в сознательном подрыве обороноспособности нашей страны. Поэтому я прошу наших депутатов во главе с Винником и Комитет по свободе слова проработать дополнения в действующее законодательство по уголовной ответственности за распространение ложных сведений".

Инициатива нардепа врядли будет поддержана комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики. Об этом в комментарии радио НВ заявила первый заместитель председателя комитета Ольга Червакова. Подобные инициативы депутатов уже были, но провалились, говорит она.

Уголовная ответственность за подрыв обороноспособности уже закреплена в украинском законодательстве, напомнила Червакова. В законодательстве зафиксированы демократические стандарты, и это признано международными партнерами Украины. Расследовать такую ​​деятельность по закону должна СБУ, отметила Червакова.

"И Пашинский, и Винник подавали ряд диктаторских законопроектов, которые предусматривали не только криминализацию клеветы, но и внесудебное блокирование сайтов, ареста новаций, которые открывали доступ к публичной информации. Также представитель Народного фронта Константин Матейченко в начале каденции в 2015 году подал закон о криминализации клеветы", - отметила заместитель.

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Инициативу Пашинского в Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики еще не обсуждали. В плане заседаний такого законопроекта пока нет. Об этом в эфире Радио НВ рассказал представитель комитета Григорий Шверк. Он отметил, что как политикам, так и журналистам нужно учиться жить в демократическом обществе. Шверк подчеркнул, что журналисты должны задумываться, не нанесет ли публикация вред стране. По мнению депутата, не все регуляции можно прописать в законодательстве. Спорные вопросы с точки зрения интересов государства могут быть решены на уровне журналистского сообщества.

"Сергей Пашинский не может давать поручения нашему комитету, который не пропустит ни одного законопректа, который будет направлен на ущемление свободы слова. Инициативу можно обсуждать. Журналисты не должны быть против обороноспособности страны, и этот вопрос требует урегулирования", - отметил Шверк.

Еженедельник Новое время опубликовал расследование о госзаказе для военно-промышленного комплекса. В расследовании речь идет о закупке Житомирским бронетанковым заводом БМП, которые затем модернизировались по завышенным ценам. Журналист издания написал заявление в НАБУ по проверке фактов расследования. Нардеп Пашинский якобы является конечным бенефициаром этой схемы. Нардеп подал иск в суд о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против издательства.