На нужды армии: в Раде предлагают в период военного положения отбирать машины у пьяных водителей

18 мая, 17:17
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Согласно документу, конфискованные машины могут быть переданы ВСУ, МВД или ГСЧС (Фото:Нацполиция)

Согласно документу, конфискованные машины могут быть переданы ВСУ, МВД или ГСЧС (Фото:Нацполиция)

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, предусматривающий конфискацию автомобилей, чьи владельцы были уличены в пьяном вождении в период военного положения или чрезвычайной ситуации.

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Соответствующий документ №7382, инициаторами которого выступили нардепы от Слуги народа Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко, был внесен 18 мая.

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Согласно законопроекту, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения сможет повлечь за собой конфискацию для дальнейшей передачи его на нужды ВСУ, МВД или Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Верховная Рада Военное положение Конфискация Пьяный водитель Автомобили партия Слуга народа

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