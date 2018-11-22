22 ноября 2018, четверг

В Раде голосовала карточка отсутствующего нардепа от "радикалов", Ляшко говорит, что депутата "купили"

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Нардеп Артем Витко голосовал, вопреки отсутствию в парламенте

Нардеп Артем Витко голосовал, вопреки отсутствию в парламенте

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Артем Витко голосовал на пленарном заседании 22 ноября, но отсутствовал в сессионном зале.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Фракция Радикальной партии требовала от главы парламента заблокировать карточку Витко.

По данным электронной регистрации, Витко должен был присутствовать на утреннем заседании, но в письменной регистрации его подпись отсутствует.

"Радикалы" также отмечали, что член их фракции отсутствует в Раде.

По состоянию на 15:00 по данным Рады состоялось 93 голосования, нардеп Витко принял участие в 12 голосованиях.

По данным голосования, карта Артема Витко 12 раз голосовала "за" в промежутке 10:28-11:20. В это время парламент рассматривал внесение изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2018 год и восстановление деятельности Государственного акционерного общества Черноморнефтегаз. 

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Лидер РПЛ Олег Ляшко считает, что Витко "купили, взяли на уголовном деле" и его якобы использует БПП, в секторе которого нардеп сидит.

"Мы провели съезд, лишили его мандата, подали в ЦИК документы, чтобы зашел в Раду другой депутат. Но по команде Порошенко, ЦИК решение заблокировало", – сказал Ляшко.

Руководитель Секретариата БПП Максим Саврасов, который сидит рядом с Витко, говорит, что нардепа в парламенте не видел. Однако, тот мог голосовать с другого места.

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