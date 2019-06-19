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«В рабство не продавались». Порошенко прокомментировал решение Кличко и Гройсмана о дальнейшей политической карьере

Сегодня, 17:00
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«В рабство не продавались». Порошенко прокомментировал решение Кличко и Гройсмана о дальнейшей политической карьере - фото

Петр Порошенко/Facebook

Порошенко заявил, что уважает Гройсмана и Кличко за их деятельность в единой команде

Экс-президент Петр Порошенко с уважением отнесся к решению премьер-министр Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко продолжить политическую карьеру самостоятельно.

«Я уважаю, что было сделано Гройсманом в составе единой команды. Я уважаю, что было сделано Кличко в составе единой команды. Но это их право выбирать сейчас собственную судьбу. Я уважаю это право», — сказал он в интервью Главкому.

На вопрос о том, считает ли Порошенко действия премьера и столичного градоначальника предательством, он ответил, что не апеллирует такими категориями.

«Закончилась президентская каденция, мы начинаем с чистого листа. В рабство никто никому не продавался. А избиратели дадут оценку — посмотрим, кто был прав, а кто нет. Никто никогда не брал на себя обязательства, что мы там идем общим политическим проектом forever», — резюмировал Порошенко.

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Напомним, после победы на выборах Владимира Зеленского и решения о досрочных парламентских выборах глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о создании собственной политической партии Украинская стратегия и самостоятельном походе в Раду.

Он исключил участие в выборах в составе какого-либо объединения.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко принял решение отделится от партии Порошенко. Позже он предложил возглавить свою партию УДАР экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, однако тот отказался.

Теги:   Виталий Кличко Петр Порошенко Владимир Гройсман Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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