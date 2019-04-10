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В прямом эфире. Сегодня Петр Порошенко даст большое интервью Радио НВ

Сегодня, 07:20
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В прямом эфире. Сегодня Петр Порошенко даст большое интервью Радио НВ - фото

сайт Президента Украины

Петр Порошенко

В среду, 10 апреля, в 18:00 гостем эфира Радио НВ станет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции Валерий Калныш.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта 2018 года.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Где вещает Радио НВ

Фото: НВ

Теги:   Радио НВ Петр Порошенко

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