В Приазовье появились новое водолазное подразделение ГСЧС для разминирования и морской пограничный спецназ

На побережье Азовского моря появились новое водолазное подразделение ГСЧС для разминирования и морской пограничный спецназ ДОЗОР. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

Отмечается, что МВД продолжает усиливать компоненту присутствия собственных подразделений в Азовском море.

"Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, и мы не будем потакать агрессивным желанием страны-оккупанта", – отметил глава МИД.

Напомним, в последние месяцы РФ осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.

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25 сентября, два корабля ВМС Украины Донбасс и Корец прибыли в Мариуполь. ВМС Украины сообщили о попытках провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.

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