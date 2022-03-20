«Можно было бы сделать раньше». Решение о приостановке деятельности пророссийских партий обосновано — Фесенко 20 марта, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Решение СНБО о приостановке деятельности пророссийских политических партий в Украине вполне логично и могло бы быть принято раньше, заявил в эфире Радио НВ политолог Владимир Фесенко.

«Я думаю, даже раньше можно было бы это сделать, но ситуация военная была напряжена, возможно, до этого не дошли руки. Но все до этого шло и даже в самой ОПЗЖ мы увидели внутренние разрушительные процессы, когда начали выходить депутаты из фракции в Верховной Раде, местных советах, некоторые фракции там самораспустились. Было очевидно, что ОПЗЖ в прежнем виде уже не будет», — сказал он.

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Фесенко добавил, что по закону о военном положении действительно СНБО имеет право прекращать деятельность таких партий.

«И учитывая тот факт, что некоторые представители ОПЗЖ, хоть и нужно признать, что таких оказалось немного, перешли на сторону врага, то в принципе решение обосновано. И тот факт, что до войны ОПЗЖ имела официальные связи с российским руководством, ее представители бывали в Кремле, встречались с Путиным, Медведевым», — резюмировал эксперт.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, имеющих связи с РФ.

Деятельность партий прекращена на время действия военного положения.

В ОПЗЖ отреагировали на решение о приостановлении их деятельности, в заявлении о войне не упомянули.

В партии заявили, что решение СНБО о приостановлении их деятельности «не имеет никаких законных оснований».

20 марта — 25-й день полномасштабной войны с РФ. За эти дни в Украине погибли уже 115 детей.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что переговоры украинской и российской делегаций могут затянуться.



По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают нести большие потери в личном составе вследствие ударов украинских военных. Поэтому в РФ могут изменить законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения войны против Украины.



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