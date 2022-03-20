«Можно было бы сделать раньше». Решение о приостановке деятельности пророссийских партий обосновано — Фесенко

20 марта, 15:19
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Решение СНБО о приостановке деятельности пророссийских политических партий в Украине вполне логично и могло бы быть принято раньше, заявил в эфире Радио НВ политолог Владимир Фесенко.

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«Я думаю, даже раньше можно было бы это сделать, но ситуация военная была напряжена, возможно, до этого не дошли руки. Но все до этого шло и даже в самой ОПЗЖ мы увидели внутренние разрушительные процессы, когда начали выходить депутаты из фракции в Верховной Раде, местных советах, некоторые фракции там самораспустились. Было очевидно, что ОПЗЖ в прежнем виде уже не будет», — сказал он.

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Фесенко добавил, что по закону о военном положении действительно СНБО имеет право прекращать деятельность таких партий.

«И учитывая тот факт, что некоторые представители ОПЗЖ, хоть и нужно признать, что таких оказалось немного, перешли на сторону врага, то в принципе решение обосновано. И тот факт, что до войны ОПЗЖ имела официальные связи с российским руководством, ее представители бывали в Кремле, встречались с Путиным, Медведевым», — резюмировал эксперт.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, имеющих связи с РФ.

Деятельность партий прекращена на время действия военного положения.

В ОПЗЖ отреагировали на решение о приостановлении их деятельности, в заявлении о войне не упомянули.

В партии заявили, что решение СНБО о приостановлении их деятельности «не имеет никаких законных оснований».

20 марта — 25-й день полномасштабной войны с РФ. За эти дни в Украине погибли уже 115 детей.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что переговоры украинской и российской делегаций могут затянуться.


По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают нести большие потери в личном составе вследствие ударов украинских военных. Поэтому в РФ могут изменить законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Редактор: Алексей Супрун

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Теги:   Россия Украина-Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ

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