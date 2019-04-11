В преддверии дебатов. Общественные организации поставили пять вопросов Порошенко и Зеленскому Вчера, 19:31 1021 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Громадська рада UA и Реанимационный Пакет Реформ обратились к кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому с требованием четко объяснить свои предвыборные программы.

В заявлении общественных организаций говорится, что ход избирательной кампании после первого тура дает основание требовать проведения дебатов при обязательном участии двух кандидатов.

"Мы считаем, что есть главное обстоятельство, согласно которому общество не смогло получить аргументированного ответа от победителей первого тура. Это критическая нехватка ясности у граждан относительно Вашего видения необходимых прогрессивных изменений в деятельности президента", - сказано в заявлении.

Общественные организации предложили в рамках дебатов следующие вопросы, подготовленные в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины:

1. Стратегия безопасности и обороны Украины и видение ее осуществления.

Особенно: планы по восстановлению территориальной целостности Украины, планы укрепления обороноспособности страны, реформирование Укроборонпрома, СБУ.

2. Стратегия внешней политики Украины, задача президента в ее реализации.

Особенно: планы по ускорению вступления Украины в ЕС, членство в НАТО, отношения с Россией.

3. Видение путей экономического развития Украины.

Особенно: роль президента в искоренении экономических и институциональных предпосылок коррупции, видение механизмов деолигархизации и демонополизации, отношение к реформам: земельной, пенсионной, налоговой, трудового законодательства.

4. Роль президента в конституционной модели власти и осуществления им своих полномочий.

Особенно: будете ли Вы инициировать изменения в Конституцию в части распределения полномочий между парламентом, президентом, правительством;

Видение реформы судебной власти, как будут избираться кандидаты на должности судей Конституционного суда Украины, председателей местных государственных администраций.

Ваши кандидатуры на должности главы Администрации президента, Секретаря СНБО, председателя СБУ, председателя НБУ, Генерального прокурора, министра иностранных дел, министра обороны.

5. Гуманитарная политика: роль президента в укреплении национальной консолидации страны.

Особенно: видение построения публичной коммуникации с гражданским обществом, языковая политика, законодательные инициативы по обеспечению прав национальных меньшинств и коренных народов будут предложены, как поддержать и помочь гражданам Украины, которые сейчас проживают на оккупированных территориях и перспектива их реинтеграции.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Дебаты между кандидатами возможно состоятся перед вторым туром выборов.