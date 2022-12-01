«Не сможем жить без укрытий». В правительстве рассказали о необходимости строительства бомбоубежищ в послевоенной Украине 1 декабря, 03:50 Эксклюзив НВ Наталья Козловская, заместитель министра развития общин и территорий Украины (Фото:mind.ua)

Наталья Козловская, заместитель министра развития общин и территорий Украины, рассказала, что сейчас происходит глубокое переосмысление формата жизни в украинских общинах, составляющей которого должно стать появление укрытий.

По ее словам, накануне Верховная Рада приняла ряд законов, предусматривающих разработку в территориальных общинах собственных программ восстановления. Каждый из этих документов включает в себя «большую аналитическую работу местного самоуправления», ведь следует проанализировать характер повреждений жилых домов, школ, больниц, садов и автодорог, а также понять, какое количество населения останется в тех или иных населенных пунктах после завершения военного положения.

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«Это пересмотр всех составляющих — здравоохранения, образования. Поэтому этим документом предполагается пересмотреть не только формат формирования населенного пункта, но и всех реализуемых там процессов».



Составляющей данной работы является также формирование гражданской защиты.



« К большому сожалению, Украина сегодня столкнулась с тем, что без формирования системы укрытий, мы, в некоторой степени, уже не сможем жить», — отметила чиновница.

По ее словам, укрытия нужно сделать максимально интегрированными в города для того, чтобы стало возможным существование этих городов, в частности, обеспечение их экономического развития. Это невозможно без безопасности населения.

С этой целью на базе комитета ВР госуправления создана рабочая группа, которая будет помогать местным органам и облгосадминистрациям в подготовке программ комплексного восстановления.