В понедельник Батькивщина представит список кандидатов в парламент
Сегодня, 13:09
В понедельник, 10 июня, состоится съезд Всеукраинского объединения Батькивщина.
Об этом сообщает Интерфакс−Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
«Повестка дня съезда — участие партии во внеочередных парламентских выборах», — сообщили в пресс-службе.
Ожидается, что съезд утвердит список кандидатов в народные депутаты от Батькивщины.
Форум пройдёт в партийном офисе политсилы.
Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.