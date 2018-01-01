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В Полтавской области приемную Бойко облили красной краской

Сегодня, 18:33
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В Кременчуге приемную Юрия Бойко облили краской

Фото: Facebook/С14

В Кременчуге Полтавской области был испорчен фасад общественной приемной нардепа, сопредседателя Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

Оппозиционеры в происшедшем обвинили представителей ультрарадикальной организации С14.

"Своими грязными и трусливыми выходками радикальные молодчики не запугают ни работников приемной, ни тех, кто поддерживает Юрия Бойко", – сказано сообщении.

В С14 заявили, что общественной приемной Бойко в Кременчуге, "добавили "крови" неизвестные патриоты".

"Напомнили любителю России, как к нему и его деятельности относятся жители города", – сказано в сообщении.

Теги:   С14 Юрий Бойко Полтава

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