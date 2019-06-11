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В Полтаве экс-мэр и потенциальный кандидат в нардепы раздавал билеты на Винника и Антитела — активисты

Сегодня, 20:48
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В Полтаве экс-мэр и потенциальный кандидат в нардепы раздавал билеты на Винника и Антитела — активисты - фото

Олександр Мамай/Facebook

Экс-мэр устроил розыгрыш билетов

В Полтаве экс-мэр и потенциальный кандидат в народные депутаты Александр Мамай устроил розыгрыш билетов на концерты группы Антитела и певца Олега Винника, сообщает ОПОРА.

Во вторник, 10 июня 450 победителей конкурса — 350 на концерт группы Антитела и 100 на Олега Винника, имели возможность получить бесплатно по два билета.

Конкурс проходил с 30 мая по 5 июня. На главной странице Александра Мамая в Facebook в течение этого периода публиковалось один вопрос относительно истории города Полтавы. Первые 50 человек, которые правильно ответили на вопрос, становились победителями и имели возможность получить по два билета за концерт группы Антитела.

Фото: ОПОРА
Фото: ОПОРА

После этого, в течение 7 и 8 июня прошел розыгрыш еще 100 билетов на концерт Олега Винника.

В офисе политической партии Совесть Украины победители имели возможность получить по два билета на концерты. Для этого необходимо было иметь при себе паспорт и заполнить регистрационную карту, где необходимо было указать инициалы, адрес проживания, место работы, дату и контактный телефон.

Фото: ОПОРА

Стоимость билетов на концерт группы Антитела — от 350 до 550 гривен. На концерт Олега Винника — от 350 до 600 гривен.

Напомним, что в январе Александр Мамай на съезде партии Оппозиционная платформа — За жизнь поддержал тогдашнего кандидата в президенты Юрия Бойко и заявил, что возглавляет областную ячейку партии, а также выразил желание продолжить дальнейшее сотрудничество с партией.

В конце апреля председатель партии Вадим Рабинович заявил, что хочет видеть в списке партии Александра Мамая. Однако на официальном сайте партии и в реестре Главного территориального управления юстиции в Полтавской области руководителем организации значится Александр Попенко.

По состоянию на 10 июня Александр Мамай не зарегистрирован в качестве кандидата в народные депутаты.

Теги:   Опора

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