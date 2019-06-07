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В первую пятерку списка партии Гройсмана вошли три действующих министра

Сегодня, 14:20
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В первую пятерку списка партии Гройсмана вошли три действующих министра - фото

Valentyn Ogirenko/Facebook

Список партии возглавил сам Гройсман

На съезде партии премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия озвучили первую пятерку списка для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Как сообщает Интерфакс-Украина, список политической силы возглавил сам Гройсман.

Также в первую пятерку вошли министр обрзования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.

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В десятку списка вошел Павел Яблонский — депутат нескольких созывов Винницкого городского совета.

Также в списке партии Украинская стратегия — бывший замминистра финансов Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции Народный фронт Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Он также создал политическую партиюУкраинская стратегия. Он исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

Во время голосования отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Евген Нищук Александр Саенко Лилия Гриневич Владимир Гройсман

Спецтема   Выборы в Раду

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