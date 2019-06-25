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Архиепископ ПЦУ о заявлениях Филарета: Цитирует лживую пропаганду российских помоек

Сегодня, 18:01
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Архиепископ ПЦУ о заявлениях Филарета: Цитирует лживую пропаганду российских помоек - фото

НВ

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря

Архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря) раскритиковал пресс-конференцию почетного патриарха Филарета, в которой он объявил о создании Синода «Киевского патриархата» и заявил о полной зависимости ПЦУ от греков.

По словам архиепископа, Филарет на пресс-конференции цитировал «лживую пропаганду из российских информационных помоек».

«Досадно наблюдать, как Почетный Патриарх Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую», — написал Зоря в Facebook.

По словам Зори, значительно более молодые люди, которые точно знают, что «подают Филарету публикации с кремлевским душком, теперь формируют его картину мира, пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного патриарха».

25 июня, комментируя санкции ПЦУ из-за восстановления «Киевского патриархата» Филарет заявил, что решение Синода церкви его уже не касаются.

Также он заявил, что ПЦУ не имеет полноценной автокефалии и полностью контролируется греками.

Филарет процитировал «расследование» пророссийских СМИ, в которых утверждалось, что тогдашний президент Петр Порошенко подписал соглашение с Вселенским патриархом Варфоломеем, в которой пообещал передать ему в ставропигию (непосредственное подчинение) ряд объектов в Украине.

Среди таких объектов, по словам Филарета, Андреевская церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит и Успенский храм во Львове.

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«Пока не будут переданы эти монастыри Вселенскому патриарху, Православная церковь Украины должна платить взносы Вселенскому патриарху. С каждого прихода от 4 до 20 000 долларов ежемесячно», — сказал он.

Филарет уточнил, что в целом речь идет о 28 млн долларов.

В то же время, советник президента Порошенко Ростислав Павленко в комментарии BBC News Україна опроверг заявления Филарета.

«Это неправда. Фанар (Вселенский патриархат — Ред.) не имеет ставропигий или зданий, кроме Андреевской церкви. Никто Фанару ничего не платит», — сказал Павленко.

Он призвал Филарета «не повторять российские фейки». Нет подобных условий и в опубликованном Администрацией президента тексте соглашения с Варфоломеем.

Теги:   Евстратий (Зоря) Филарет ПЦУ

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