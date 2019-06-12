В ПЦУ ответили на претензии Филарета к томосу: Его условия были известны до собора Сегодня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Евстратий Зоря / Facebook Евстратий Зоря Евстратий Зоря / Facebook

Архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря) опроверг заявление почетного патриарха Филарета о том, что на Объединительном соборе в декабре 2018 года не были известны условия томоса.

«Текст томоса публично широко известен с 6 января 2019 года. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом Вселенского патриархата для Объединительного Собора. То есть, 15 декабря 2018 года, точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции», — написал Зоря в Facebook.

Он добавил, что об этом не говорили прямо, но что эти точки являются принципиальными для Константинополя и будут отражены в томосе — было известно и понятно.

«Поэтому мне кажется нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше», — отметил Зоря.

11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения