В партии Слуга народа определили конкурентов и союзников в будущей Раде 14 июня, 00:18 Цей матеріал також доступний українською Эльдар Сарахман/Украинская правда Александр Корниенко Эльдар Сарахман/Украинская правда

Глава штаба партии Слуга народа и седьмой номер списка на выборах в Раду Александр Корниенко заявил, что в будущем парламенте политсила президента не рассматривает в качестве союзников представителей «старых сил».

К таким партиям Корниенко отнес Оппозиционный блок, Батькивщину, Оппозиционную платформу За жизнь, передает Украинская правда.

«Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется», — заявил глава штаба.

Он также отметил, что партия не считает своими конкурентами политсилу Святослава Вакарчука Голос.

«Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты Опоблок и За жизнь. Надо обсуждать, может ли она быть (коалиция). Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно», — заявил Корниенко.

Также он отметил, что партию Сила и честь Игоря Смешко можно отнести к «новым силам».

«Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты», — заявил Корниенко.

Ранее представитель президента в Верховной Раде и второй номер в списке партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа хочет стать монопартией в парламенте, которая не будет нуждаться в коалиции с другими политическими силами.