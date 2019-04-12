В партии Меркель призвали Зеленского "выложить карты на стол"
На фоне
предвыборного противостояния между кандидатами в президенты Украины Петром
Порошенко и Владимиром Зеленским в Германии
призвали артиста "выложить карты на стол".
Об этом сказал замглавы фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге Йохан Вадепуль, передает DW.
По его словам, Германия последние годы непрерывно поддерживала Украину, и имеет право знать, куда Зеленский собирается повести страну в случае своей победы на президентских выборах.
Как отмечает Вадепуль, сейчас шоумен является "чистым листом", и совершенно неясно, будет ли он продолжать проевропейский курс, намеченный Порошенко.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.