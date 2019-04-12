В партии Меркель призвали Зеленского "выложить карты на стол" Сегодня, 16:15 1886 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko В партии Меркель Зеленского считают "чистым листом" REUTERS/Valentyn Ogirenko

На фоне предвыборного противостояния между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в Германии призвали артиста "выложить карты на стол".

Об этом сказал замглавы фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге Йохан Вадепуль, передает DW.

По его словам, Германия последние годы непрерывно поддерживала Украину, и имеет право знать, куда Зеленский собирается повести страну в случае своей победы на президентских выборах.

Как отмечает Вадепуль, сейчас шоумен является "чистым листом", и совершенно неясно, будет ли он продолжать проевропейский курс, намеченный Порошенко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.



Второй тур выборов состоится 21 апреля.