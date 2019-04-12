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Спецтема: Выборы президента Украины

В партии Меркель призвали Зеленского "выложить карты на стол"

Сегодня, 16:15
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В партии Меркель призвали Зеленского "выложить карты на стол" - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

В партии Меркель Зеленского считают "чистым листом"

На фоне предвыборного противостояния между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в Германии призвали артиста "выложить карты на стол".

Об этом сказал замглавы фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге Йохан Вадепуль, передает DW.

По его словам, Германия последние годы непрерывно поддерживала Украину, и имеет право знать, куда Зеленский собирается повести страну в случае своей победы на президентских выборах.

Как отмечает Вадепуль, сейчас шоумен является "чистым листом", и совершенно неясно, будет ли он продолжать проевропейский курс, намеченный Порошенко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Ангела Меркель Евроинтеграция Германия Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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