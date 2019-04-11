В острых случаях Порошенко слал его матом: в штабе президента рассказали о первых переговорах с Путиным Сегодня, 12:25 6577 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Во время первой встречи Порошенко и Путин обменивались нецензурными высказываниями REUTERS / Valentyn Ogirenko

Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, что первая встреча украинского президента с главой РФ Владимиром Путиным происходила с достаточно острыми моментами.

В интервью телеканалу Прямой Медведев заявил, что во время первой встречи Порошенко и Путин обменивались нецензурными выражениями.



"Когда были острые моменты, когда они встречались, были первые переговоры, то Порошенко его матом посылал, просто на три буквы, а Путин его матом слал. И, когда один, там такие крики были, что "пошел ты" и "пошел ты" и так далее", - сказал он.

Медведев также напомнил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах вспоминает, как довольно жестко Порошенко отстаивал интересы Украины перед Путиным.

"Кто хочет убедиться, попробуйте купить эту книгу и посмотреть", - добавил он.