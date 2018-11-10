В ОРДЛО боевики угрожают предпринимателям за неявку на псевдовыборы

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики НВФ направляют вооруженных людей к руководителям различных предприятий, чтобы обеспечить явку на псевдовыборы. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского.

"Заходят к руководителям и предписывают в принудительном порядке, сколько людей должно быть, говорят, какие санкции будут. Санкции – тюрьма или еще хуже", – отметил Лисянский.

По его словам, из-за угроз руководители таких предприятий обращаются к коллективу и просят сотрудников пойти на выборы.

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Напомним, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут так называемые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника – в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

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