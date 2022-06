В ОПУ ответили на заявления спикера парламента Венгрии о «психических проблемах» Зеленского 5 июня, 09:17 Цей матеріал також доступний українською Спикер венгерского парламента Ласло Кевера критикует манеры Владимира Зеленского (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского назвали «дикими» высказывания спикера венгерского парламента Ласло Кевера, заявившего о «психических проблемах» украинского лидера.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы ОПУ Андрей Сибига.

«Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания „недополитиков“ вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: He who is guilty is the one that has much to say; Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне; У короткого ума язык длинный», — отметил он.

Видео дня

Комментируя слова Кевера о том, что венгерскому меньшинству в Украине якобы что-то может угрожать, Сибига напомнил ему о военных преступлениях против самих украинцев.

«На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка — одно из самых ужасных преступлений второй мировой. Все венгерские солдаты-фашисты были „психически здоровы“?», — обратился к нему представитель ОПУ.

Вместе с тем он высказал сомнения, что слова отдельного политика в данном случае выражают позицию венгерского народа.

«И венгерский мудрый народ будет всегда поддерживать дружеские отношения с украинским народом, в отличие от временных политиков», — подчеркнул Сибига.

Позиция Венгрии по поводу войны РФ против Украины остается неуверенной. Президент страны официально осудила российскую агрессию, однако премьер-министр Виктор Орбан и некоторые другие венгерские чиновники выступают против усиления санкционного давления на кремлевский режим.

В частности Венгрия долго блокировала нефтяное эмбарго Евросоюза против РФ. Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций «исторической ошибкой». В конце концов ЕС ввел лишь частичный запрет на импорт российской нефти, сделав исключение для трубопроводных поставок. Также официальный Будапешт выступил против санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Кроме того, Венгрия запретила поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.