В ОПУ осудили публикацию видео с мамой девочки, погибшей в результате удара РФ по Виннице 17 июля, 14:09 Кирилл Тимошенко призвал воздержаться от подобных публикаций (Фото:ОПУ)

В Офисе президента осудили публикацию журналистом Антоном Кудиновым видео с мамой девочки Лизы, погибшей в результате ракетного обстрела войсками РФ центра Винницы.

Скандальные кадры были сняты в больничной палате, куда Ирина Дмитриева была доставлена в тяжелом состоянии.

На видео женщина плачет, просматривая архивное видео со своей дочерью, и упрекает мировое сообщество за отказ закрыть небо над Украиной, чтобы уберечь мирное население от российских атак.

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Многие украинцы посчитали такое интервью неэтичным, обрушившись на Кудинова с резкой критикой.

В свою очередь заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в эфире общенационального телемарафона призвал воздержаться от публикации подобного контента.

«В соцсетях я вижу, как один из журналистов или блогеров, не знаю, кто это, заходит к Ирине… Снимает это и выкладывает в соцсети. Я всех призываю быть человечными и не делать то, что делается сейчас, это очень тяжелая и трагическая ситуация для любой матери, для любого украинца. Не надо так, пожалуйста, делать, давайте будем просто человечными, потому что женщина потеряла своего ребенка», — призвал он.

14 июля Россия нанесла удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

В результате ракетного обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, десятки мирных жителей получили ранения.

Для нанесения удара оккупанты использовали крылатые ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

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