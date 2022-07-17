В ОПУ осудили публикацию видео с мамой девочки, погибшей в результате удара РФ по Виннице

17 июля, 14:09
Кирилл Тимошенко призвал воздержаться от подобных публикаций (Фото:ОПУ)

Кирилл Тимошенко призвал воздержаться от подобных публикаций (Фото:ОПУ)

В Офисе президента осудили публикацию журналистом Антоном Кудиновым видео с мамой девочки Лизы, погибшей в результате ракетного обстрела войсками РФ центра Винницы.

Скандальные кадры были сняты в больничной палате, куда Ирина Дмитриева была доставлена в тяжелом состоянии.

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На видео женщина плачет, просматривая архивное видео со своей дочерью, и упрекает мировое сообщество за отказ закрыть небо над Украиной, чтобы уберечь мирное население от российских атак.

Видео дня

Многие украинцы посчитали такое интервью неэтичным, обрушившись на Кудинова с резкой критикой.

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В свою очередь заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в эфире общенационального телемарафона призвал воздержаться от публикации подобного контента.

«В соцсетях я вижу, как один из журналистов или блогеров, не знаю, кто это, заходит к Ирине… Снимает это и выкладывает в соцсети. Я всех призываю быть человечными и не делать то, что делается сейчас, это очень тяжелая и трагическая ситуация для любой матери, для любого украинца. Не надо так, пожалуйста, делать, давайте будем просто человечными, потому что женщина потеряла своего ребенка», — призвал он.

14 июля Россия нанесла удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs

В результате ракетного обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, десятки мирных жителей получили ранения.

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Для нанесения удара оккупанты использовали крылатые ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Винница Ракетные удары Скандал Журналист Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Война России против Украины

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