В Оппозиционной платформе довольны заявлением Зеленского о роспуске Рады 20 мая, 11:56 688 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Политсила довольна заявление президента Украины пресс-служба президента Украины

В партии Оппозиционная платформа — За жизнь и одноименной парламентской фракции довольны заявлением президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Об этом заявил народный депутат Юрий Бойко в кулуарах Рады.

«Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия населения 4% делать законодательные акты, руководить страной», — цитирует Бойко Интерфакс-Украина.

По словам нардепа, его фракция была готова идти на досрочные выборы еще два года назад, когда, по его мнению, распалась парламентская коалиция.

В свою очередь, народный депутата Украины, представитель Оппозиционной платформы — За жизнь Нестор Шуфрич отметил, что решение о роспуске Рады правильное по своей сути, а «по форме — надо смотреть».

«Я бы сказал так: 50 на 50. Есть очень большие сомнения в отношении определения сроков, когда перестала существовать коалиция. Но это уже сегодня ответственность лично Зеленского. Я надеюсь, что советники президента дали ему достаточно оснований и аргументов для того, чтобы желание распустить парламент соответствовало Конституции. Я, по сути, поддерживаю решение о роспуске парламента», — подчеркнул он.

По мнению Шуфрича, скорой отставки Кабмина не будет.

«Кабмин никуда не подаст, Кабмин никуда не уйдет. У Кабмина есть еще минимум три месяца, чтобы еще что-то «подерибанить», — сказал нардеп.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.