В Опоре рассказали об особенностях смены места голосования на досрочных выборах в Раду Вчера, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Сменить место голосования можно до 15 июля Радио Свобода

Общественная сеть Опора рассказала об особенностях смены места голосования на досрочных выборах в Раду.

Тем украинцам, которые будут голосовать не в своем округе, дадут в день выборов только один бюллетень — со списком партий.

Оба бюллетеня — и за мажоритарного кандидата, и за партию — получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах «родного» округа.

Еще один вариант получить два бюллетеня — поехать голосовать по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что сменить место голосования на досрочных выборах в парламент можно до 15 июля включительно.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.