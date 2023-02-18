В Офисе президента подтвердили, что Орбан приглашен в Украину
Владимир Зеленский, Шарль Мишель и Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Украину.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Жовква отметил, что на саммите ЕС состоялась встреча Орбана с президентом Владимиром Зеленским.
"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", - заявил Жовква.
Он отметил, что Зеленский на встрече обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины и пригласил его в Киев.
"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", - сообщил Жовква.