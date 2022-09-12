Россия хочет воевать с гражданскими, мир должен ответить поставками ПВО для Украины — Подоляк

12 сентября, 16:50
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины 11 сентября.

«Должны понимать: Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими», — написал он в Twitter.

Подоляк убежден, что террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ, которая произошла 11 сентября, — это не последняя попытка РФ ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла и света.

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«Обязательный ответ мира — ПВО/ПРО для Украины», — подчеркнул советник.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1569304451428786178?fbclid=IwAR2rI9VeM2R2Jw0VyPRMPL2bKe48or8xkw0LCPJO4NPKy9c6Jwr5Bwfc8U0

Накануне вечером оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ-5. В результате без света остались Харьковская и Донецкая области. Также частично без электроэнергии Запорожская, Сумская и Днепропетровская области.

https://www.youtube.com/embed/yhbH96bvkoE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   ТЭС Михаил Подоляк

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