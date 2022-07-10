«Дело американских депутата и президента». В ОП отреагировали на обвинения Спартц в отношении Ермака, хотят доказательства 10 июля, 16:04 Виктория Спартц и Джо Байден (Фото:Rep. Victoria Spartz/Twitter)

Офис президента не получал официальных писем или обращений от конгрессвумен Виктории Спартц, призвавшей лидера США проверить главу ОП Андрея Ермака относительно возможных «связей с Россией».

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментариях Суспільному.

«Это дело американской депутатки и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-нибудь обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока кроме обвинений одной из сотен этих депутатов мы ничего не услышали», — заявил он.

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Накануне конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его «попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды» и «циничной манипуляцией».

Позже Спартц снова призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление относительно Ермака и привела конкретные обвинения.

Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

Обвинения Ермака – это очень серьезно. Мы не имеем права потерять доверие – Мирослава Гонгадзе https://www.youtube.com/embed/O5Q_yjFOyPE

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