«Дело американских депутата и президента». В ОП отреагировали на обвинения Спартц в отношении Ермака, хотят доказательства

10 июля, 16:04
Виктория Спартц и Джо Байден (Фото:Rep. Victoria Spartz/Twitter)

Виктория Спартц и Джо Байден (Фото:Rep. Victoria Spartz/Twitter)

Офис президента не получал официальных писем или обращений от конгрессвумен Виктории Спартц, призвавшей лидера США проверить главу ОП Андрея Ермака относительно возможных «связей с Россией».

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментариях Суспільному.

«Это дело американской депутатки и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-нибудь обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока кроме обвинений одной из сотен этих депутатов мы ничего не услышали», — заявил он.

Видео дня
Читайте также:

Накануне конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его «попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды» и «циничной манипуляцией».

Позже Спартц снова призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление относительно Ермака и привела конкретные обвинения.

Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

Обвинения Ермака – это очень серьезно. Мы не имеем права потерять доверие – Мирослава Гонгадзе
https://www.youtube.com/embed/O5Q_yjFOyPE
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Владимир Зеленский Андрей Ермак Виктория Спартц Сергей Никифоров

Эксклюзивы НВ

Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Дмитрий Цыганков, когнитивный директор Fozzy Group (Фото:Дмитрий Цыганков / Facebook)
«Ничего нельзя было доставить» /
В Fozzy Group раскрыли секрет, как компания справилась с кризисом поставок
10 июля, 11:48
Ритейл/Недвижимость
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Когда наступят лучшие времена?

Все ждут, что будет делать ФРС. Неопределенность ее позиции мешает рынкам выбрать направление движения в последние несколько недель.

10 июля, 11:14
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X