В Офисе президента намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него 3 июля, 08:41 В Офисе президента отреагировали на обвинения мэра Чернигова, не выпущенного на конференцию за границу (Фото:Офис президента Украины)

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в ответ на жалобу мэра Чернигова Владислава Атрошенко о безосновательном запрете на выезд на конференцию за границу отметил, что «некоторые мэры» могут лишиться своих должностей.

Об этом представитель Офиса президента написал в своем Telegram.

«Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых, напоминаю тем, кто забыл — в Украине идет война. Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не миновала. Займитесь уже общинами, чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас», - написал Кирилл Тимошенко.

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В субботу, 2 июля, мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что его во второй раз не пропустили за границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, запланированной на понедельник, 4 июля.

В решении об отказе Атрошенко в пересечении госграницы на выезд из Украины указано, что у него нет оснований для пересечения границы по закону О мобилизации, и, что он не предоставил соответствующих документов. На это Атрошенко ответил, что не согласен с отказом, и что ему не сообщили его причины, а также прикрепил письмо-приглашение на его имя на конференцию от посольства Швейцарии в Украине.

Мэр Чернигова заявил, что решение по нему об отказе на выезд якобы принято из-за "политики" председателя ОВА и некоторых чиновников Офиса президента. Он добавил, что «такие действия чиновников дискредитируют Украину и президента».

Первый раз Атрошенко не выпустили за границу 19 июня, когда он ехал в польский Жешув на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Тогда Атрошенко также заявил о "политической атаке со стороны одного из работников Офиса президента".

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