«Их уже избитыми отправляют в наступление». Журналист Золкин о скандальных отчетах ООН и быте российских пленных — интервью NV 31 марта, 15:11 Эксклюзив NV Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

Журналисты и соответствующие органы уже зафиксировали среди пленных россиян неоднократные факты отправки оккупантов в бой уже после избиения на собственных же позициях, рассказал в интервью Radio NV Владимир Золкин, журналист, координатор проекта Ищи своих.

— Я почитал главное из этих докладов [ООН] и мы там видим среди прочего о том, как обращаются якобы с российскими военнопленными. Я думаю, вы многое об этом знаете, учитывая, сколько интервью вы сделали.

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Эта миссия ООН, говоря с ними, выяснила, что половина из 229 военнопленных, столько они смогли опросить, рассказывали о пытках, жестоком обращении, о том, что их даже пытали электрическим током. Это что такое вообще?