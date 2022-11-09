«Кремль истощен»: в Офисе президента объяснили истерические просьбы РФ дать ей передышку 9 ноября, 12:14 В ОПУ уверены, что Кремль пытается выиграть время, чтобы восполнить свои ресурсы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В Офисе президента Владимира Зеленского убеждены, что попытки РФ добиться переговоров с Украиной вызваны истощением его ресурсов.

Об этом в среду, 9 ноября, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Последнее время кремлевским режим существенно смягчил свою риторику насчет переговоров, и, если в начале полномасштабного вторжения требовал «демилитаризации» Украины, то сейчас готов к ним без каких-либо уже предварительных условий.

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На этом фоне активизировались так называемые «миротворцы» из стран Запада, которые также подталкивают Киев к «диалога» с Москвой.

При этом параллельно РФ пытается заручиться военной поддержкой Ирана, чтобы добиться новых поставок вооружений, в том числе баллистических ракет.

Именно для восполнения своих ресурсов, уверен Подоляк, российская сторона и пытается выиграть для себя время.

«Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку („переговоры“). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине», — написал он у себя в Twitter.