«Кремль истощен»: в Офисе президента объяснили истерические просьбы РФ дать ей передышку

9 ноября, 12:14
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В ОПУ уверены, что Кремль пытается выиграть время, чтобы восполнить свои ресурсы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В ОПУ уверены, что Кремль пытается выиграть время, чтобы восполнить свои ресурсы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В Офисе президента Владимира Зеленского убеждены, что попытки РФ добиться переговоров с Украиной вызваны истощением его ресурсов.

Об этом в среду, 9 ноября, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Последнее время кремлевским режим существенно смягчил свою риторику насчет переговоров, и, если в начале полномасштабного вторжения требовал «демилитаризации» Украины, то сейчас готов к ним без каких-либо уже предварительных условий.

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На этом фоне активизировались так называемые «миротворцы» из стран Запада, которые также подталкивают Киев к «диалога» с Москвой.

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При этом параллельно РФ пытается заручиться военной поддержкой Ирана, чтобы добиться новых поставок вооружений, в том числе баллистических ракет.

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Именно для восполнения своих ресурсов, уверен Подоляк, российская сторона и пытается выиграть для себя время.

«Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку („переговоры“). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине», — написал он у себя в Twitter.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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