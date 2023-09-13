«Негативные последствия неизбежны». Люди из команды президента сливают компромат друг на друга — Фесенко

13 сентября, 19:06
NV Премиум
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Политолог Владимир Фесенко (Фото:Dragon Capital / Facebook)

Политолог Владимир Фесенко (Фото:Dragon Capital / Facebook)

Журналистские расследования в отношении представителей Офиса президента в последнее время появляются неслучайно, предполагает политолог Владимир Фесенко.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV

«Я же прекрасно знаю, как появляется большинство этих материалов в журналистских расследованиях. Скажу откровенно: две трети, а порой и 90% такой информации — это сливы. Это сливы из соответствующих государственных структур», — уверяет Фесенко.

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По его мнению, одним из примеров такого расследования является материал команды Bihus.Info в отношении заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. В середине августа журналисты сообщили, что государство платило солнечным станциям брата Ростислава Шурмы за электроэнергию в оккупации.

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«У меня большое подозрение, что сейчас неслучайно появилось по Шурме. И именно сейчас».

Фесенко предполагает, что внутри Офиса президента «зацепились» отдельные представители институции:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Фесенко Расследование Радио NV команда Зеленского Офис президента Украины Олег Татаров Ростислав Шурма Война России против Украины

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