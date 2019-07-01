В Офисе президента рассказали, как выбрали скандальные кандидатуры глав Одесской и Луганской ОГА Сегодня, 11:07 2215 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Богдан «не понимает негатива» в назначении глав Одесской и Луганской ОГА REUTERS/Gleb Garanich

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что все кандидатуры на должности глав областных государственных администраций отбирались эйчарами.

В интервью РБК-Украина Богдан также заявил, что была идея «сделать референдум по избранию губернаторов», но от нее отказались из-за нехватки времени.



«У нас выборы Верховной рады, добровольно проголосуйте еще за четыре-пять кандидатур, кого вы хотите видеть губернатором. Было бы классно, но не успеваем. Есть вариант через год это совместить с местными выборами», — сказал он.

Богдан также отметил, что не понимает «в чем негатив» в назначении глав Одесской и Луганской облгосадминистраций Андрея Андрейчикова и Виталия Комарницкого.

«Одесский (Андрей Андрейчиков. — ред.) — это какой-то коллега Владимира Александровича. Где-то был в каком-то бизнесе. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо. Луганского (Виталия Комарницкого. — Ред.), по-моему, да, эйчары привели. Мой зам Трофимов может более подробно рассказать. Я лишь согласовывал те кандидатуры, которые поступили», — заявил он.

Богдан также прокомментировал информацию о том, что Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье.

«Он нарушал законодательство Украины? У людей есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы. Что такое губернатор? Это предохранитель, коммуникатор между бизнесом и обществом, регионом и центральной властью. Он должен доносить правильные сигналы, чтобы концентрация власти в регионе не была в одних руках, и чтобы эта концентрация не несла какого-то ущерба развитию региона. Мало того, он должен быть рекламным агентством этого региона для международных инвесторов. Эти люди все из бизнеса, образованы, идеологически вписываются в нашу систему координат», — отметил Богдан.

Напомним, 26 июня, Кабинет министров согласовал назначение восьми кандидатов на пост председателей ОГА, предложенных Владимиром Зеленским.



После этого журналисты программы Схемы выяснили, что одобренный Кабинетом министров кандидат на должность председателя Одесской областной государственной администрации Андрей Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику.

Также Схемы установили, что Андрейчиков является учредителем в ООО Охотник-2007. Его партнером в этой фирме указан одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть. Он должен был разместить 50 вооруженных лиц в городе, которые должны были прибыть из так называемых «ДНР/ЛНР». Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.

Виталий Комарницкий, который может возглавить Луганскую область, был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. Он не скрывал симпатий к России, заявляя, что России, Украине и Беларуси «суждено быть вместе», продвигал патриотическое воспитание молодежи на ценностях СССР.

26 декабря 2014 года на сайте «МВД ЛНР» появился материал о Комарницком. В нем боевики утверждали, что в период боевых действий Комарницкий «позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики», но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, «под прикрытием представителей МВД Украины просочился» в Северодонецк.

