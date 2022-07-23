Экс-замсекретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене. Вместе с Кулиничем способствовал вторжению РФ — ОГП 23 июля, 14:22 Задержание Олега Кулинича 16 июля 2022 года (Фото:Государственное бюро расследований/Facebook)

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу. Еще трем сотрудникам ФСБ РФ — в шпионаже.

Об этом говорится на сайте органа.

Следствие выяснило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Ее возглавил начальник девятого («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ страны-агрессора Игорь Чумаков.

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Также в ее состав входили другие сотрудники ФСБ, в частности, Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других госорганов России. К противоправной деятельности были привлечены и представители бывшей власти в Украине, которые в 2014 году перебрались в Москву, — Владимир Сивкович. В преступную группу входил и экс-глава ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, сообщает ГБР.

Ранее на сайте Офиса генпрокурора опубликовали тексты подозрений другим фигурантам дела относительно Кулинича. В них рассказывают о его деталях.



По мнению следствия, Сивкович согласился на сотрудничество с ФСБ не позднее июня 2019 года. Его мотивация — возвращение к политической жизни Украины «под патронатом России». Экс-замсекретаря СНБО координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия он создал в Москве "политический офис", работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью. На самом же деле они проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины, привлекая к сотрудничеству людей, которые имели разведывательные возможности в стране.

Сивкович и Кулинич на протяжении 2019—2020 годов неоднократно общались. В частности, последний передавал информацию о деятельности СБУ, внутренних противоречиях, они обсуждали необходимость назначить Андрея Наумова первым зампредседателя СБУ, чтобы взять под контроль Департамент контрразведки Службы безопасности, сообщает ОГП.

Также, согласно тексту документа, Сивкович поставил задачу Кулиничу скрывать от руководства СБУ планы России начать полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Тогда в 01:03 Кулинич получил сообщение о подготовке россиян к вторжению, которое должно было начаться в 04:00 с территории временно оккупированного Крыма. Он должен был передать информацию через шифрованное сообщение руководству СБУ в Киеве, однако «умышленно не подписал» его и «не предоставил никаких указаний подчиненным» передать информацию. По мнению следствия, это существенно снизило обороноспособность Украины, лишило возможности ВСУ и других военных формирований своевременно принять соответствующие меры реагирования для противодействия наступлению РФ.

Так, Сивковичу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч.1 ст. 111 (государственная измена), а Чумакову, Чулиндину и Терентьеву — по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

18 июля суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Его отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Кулинич был назначен на должность главы крымского управления СБУ 21 октября 2020-го. 2 марта президент Владимир Зеленский его уволил.

Предатели в СБУ: сколько их? – Роман Костенко, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности

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