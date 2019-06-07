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В один день. Радикальная партия и Гражданская позиция анонсировали съезды возле памятника Шевченко

Сегодня, 16:46
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В один день. Радикальная партия и Гражданская позиция анонсировали съезды возле памятника Шевченко - фото

Brian Woychuk/Flickr

Политические силы проведут съезды в одном и том же месте с разницей в четыре часа

Радикальная партия Олега Ляшко и Гражданская позиция Анатолия Гриценко анонсировали съезды своих политических сил на понедельник, 10 июня.

Примечательно, что съезды политических сил пройдут возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева по адресу улица Владимирская, 60.

Радикальная партия представит своих кандидатов на досрочных выборах в Раду в 10:00, а Гражданская позиция — в 14:00.

Согласно данным последних соцопросов, ни одна партия не набирает 5% голосов избирателей для прохождения в Раду.

Досрочные выборы в парламент должны состояться 21 июля.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Радикальная партия Гражданская позиция

Спецтема   Выборы в Раду

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