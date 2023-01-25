Взятка в размере 50 тыс. долларов. В Одесской области задержали мэра города Рени и депутата местного совета

25 января, 12:20
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Задержание чиновника (Фото:НАБУ/Facebook)

Задержание чиновника (Фото:НАБУ/Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали мэра Рени Одесской области и депутата местного совета сразу после получения 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как отмечается, чиновники потребовали 100 тыс. долларов за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили.

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По последним данным, следственные действия продолжаются. Лиц задержали в порядке ст. 208.

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении.

По данным издания Думская, речь идет о мэре Рени Игоре Плехове. Он был задержан вместе с депутатом горсовета.

Позже информацию подтвердил глава Одесской ОВ Максим Марченко в своем Telegram.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова", - написал он.

Ожидается решение суда.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Задержание Взятка

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