Новоназначенный глава Одесской ГОА Сергей Лысак в четверг, 16 октября, заявил, что в Одессе планируют создать Совет обороны города для усиления безопасности.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Мои первые шаги — усиление обороноспособности города. Это создание Совета обороны нашего города для того, чтобы мы могли эффективно защитить объекты инфраструктуры», — сказал Лысак.

Он также заверил, что депутатский корпус городского совета останется работать.

«Депутатский корпус не будет расформирован — это орган местного самоуправления. У нас демократическая страна, а депутатов избирали люди. Я уверен, что мы найдем общий язык», — говорит глава МВА.

Лишение Труханова гражданства — что известно

13 октября Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

Инфографика: NV

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

В тот же день журналист-расследователь Христо Грозев написал, что считает, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

Источники NV сообщили, что Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют соответствующие копии документов.

16 октября Одесский городской совет сообщил, что обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.