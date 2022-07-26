По ком звонит колокол. Вятрович о Вилкуле и Добкине: «Хотелось бы верить, что эти люди вылетят из политики»

26 июля, 18:12
Владимир Вятрович (Фото:Volodymyr Viatrovych / Facebook)

Владимир Вятрович (Фото:Volodymyr Viatrovych / Facebook)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

В обществе произошли колоссальные изменения, которые заставили бывших регионалов Александра Вилкула и Михаила Добкина приспосабливаться к новым реалиям, однако историку Владимиру Вятровичу трудно поверить в искренность их патриотических взглядов.

Таким мнением с НВ поделился историк, депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович.

«Мне трудно поверить в изменения в этих людях, которые годами очень активно работали на антиукраинском фронте», — рассказал Вятрович. И добавил, что для него проявленные патриотические взгляды этих политиков являются показателем того, что они поняли, что именно этого от них ожидает общество.

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Это не показатель личных изменений, а изменений в самом обществе, - они настолько колоссальны, что даже эти люди это чувствуют и обязаны к ним приспосабливаться, - объясняет парламентарий.

По его словам, он также наблюдает откровенную идеологическую метаморфозу, которая происходит с соратником Виктора Медведчука, Нестором Шуфричем, который сейчас стал очень проевропейским политиком.

"Не знаю, что они должны сделать, чтобы оправдать себя в глазах украинцев после 30 лет системной работы против Украины. Хотелось бы верить, что эти люди вылетят из политики или еще лучше будут иметь более жесткую ответственность за многочисленные антиукраинские действия", — подчеркнул Вятрович.

Кроме того, историк пока не видит места в украинской политике для партии, которая могла бы объединить бывших выходцев из ОПЗЖ, однако он допускает, что замаскировавшись под патриотов, такая политсила может возникнуть в послевоенной Украине.

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Теги:   Михаил Добкин Владимир Вятрович Александр Вилкул

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