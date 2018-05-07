В ОБСЕ прокомментировали возможность усиления патрулирования на Закарпатье

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация в Закарпатской области остается спокойной, пока нет необходимости в расширении состава миссии.

"В целом мы видим, что ситуация в регионе спокойная. Мы не делаем никаких выводов, но если ситуация изменится и мы установим факты, которые будут вызывать беспокойство, мы о них сообщим", - заявил он в интервью 112.ua.

По словам Хуга, ситуацию на Закарпатье сегодня мониторит команда СММ из Ивано-Франковска, и эта модель работы доказала свою эффективность.

"Районом нашей деятельности является вся территория Украины, а не только отдельные области. Патрулирование в Закарпатской области регулярно проводились с самого начала работы миссии. В зависимости от ситуации их могло быть больше или меньше, и так же будет дальше", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

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В соответствии с мандатом миссии, офисы СММ размещены в десяти городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Херсоне, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепре, Черновцах и Луганске.

Напомним, что в МИД Венгрии призвали ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область из-за образовательной реформы, которая, по мнению МИД, ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка.