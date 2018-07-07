07 июля 2018, суббота

В ОБСЕ призвали пересмотреть законопроект о досудебной блокировке сайтов

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Арлем Дезир

Арлем Дезир

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинских законодателей пересмотреть законопроект №6688, который предусматривает возможность блокировки сайтов без решения суда. Об этом сообщает Радио Свобода.

Дезир заявил, что обеспокоен законопроектом, поскольку он может поставить под угрозу свободный доступ к информации в сети.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободу слова и свободных СМИ", – заявил представитель ОБСЕ.

В ОБСЕ также отметили, что законопроект предоставляет правоохранительным органам дополнительные полномочия в области блокировки доступа к различным видам информационных услуг в интернете.

"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект закона должен предусматривать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости избегать употребления чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", – подчеркнул Дезир.

Он также отметил, что законопроект не содержит положений, обеспечивающих эффективный судебный надзор и надлежащий процесс по решениям о блокировании доступа к сайтам.

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Напомним, 4 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

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