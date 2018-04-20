В Николаеве на взятке попался чиновник ОГА, которого ранее подвергли "мусорной люстрации"

Во время "люстрации" чиновника облили зеленкой и бросили в мусорный бак

Военная прокуратура задержала на взятке начальника одного из управлений Николаевской областной госадминистрации Петра Каминского.

Как сообщается, он требовал от местного жителя $2 тысячи.

Взамен чиновник обещал повлиять на военкомат, чтобы того не призывали в армию.

"19 апреля, непосредственно при получении взятки в сумме $2 тысячи, чиновника задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственно-процессуальные действия", - говорится в сообщении.

При этом стоит отметить, что в 2014 году Каминский подвергся так называемой "мусорной люстрации".

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Причиной этого стало ДТП, которое он устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве чиновник государственного концерна пытался дать взятку прокурору.